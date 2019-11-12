Загородные и курортные отели, коттеджные поселки и жилые комплексы

"ПОД КЛЮЧ"

Группа компаний M9 development специализируется на комплексной реализации девелоперских проектов в сегментах: загородные и курортные отели, гостиницы, апарт-отели, загородная жилая недвижимость. Оказываем услуги комплексного девелопмента, направленные на гарантированное увеличение капитализации и ликвидности ваших земельных активов и других объектов недвижимости.

Реализуем проекты по развитию территорий с целью создания отельных комплексов с широкой туристической и обеспечивающей инфраструктурой. Проекты отелей разрабатываются по техническим стандартам бренда PRIORITY, который является субститутом бренда Marriott после ухода из России.

Наша команда формировалась в ходе реализации проектов по управлению земельными активами и их развитию с 2009 года. Мы — практики. Анализируя перспективы участка, разрабатываем «под ключ» проект загородного отеля, коттеджного поселка или малоэтажного жилого комплекса, который готовы реализовать с конкретными финансовыми показателями за конкретное время. Располагая полным набором профессиональных отраслевых компетенций, мы предлагаем только те из них, которые необходимы на определенном этапе.

Наша задача — превратить землю в деньги, оптимизировав инвестиционные затраты на начальной стадии, до выхода проекта на самофинансирование.