Загородные и курортные отели, коттеджные поселки и жилые комплексы
"ПОД КЛЮЧ"
Группа компаний M9 development специализируется на комплексной реализации девелоперских проектов в сегментах: загородные и курортные отели, гостиницы, апарт-отели, загородная жилая недвижимость. Оказываем услуги комплексного девелопмента, направленные на гарантированное увеличение капитализации и ликвидности ваших земельных активов и других объектов недвижимости.
Реализуем проекты по развитию территорий с целью создания отельных комплексов с широкой туристической и обеспечивающей инфраструктурой. Проекты отелей разрабатываются по техническим стандартам бренда PRIORITY, который является субститутом бренда Marriott после ухода из России.
Наша команда формировалась в ходе реализации проектов по управлению земельными активами и их развитию с 2009 года. Мы — практики. Анализируя перспективы участка, разрабатываем «под ключ» проект загородного отеля, коттеджного поселка или малоэтажного жилого комплекса, который готовы реализовать с конкретными финансовыми показателями за конкретное время. Располагая полным набором профессиональных отраслевых компетенций, мы предлагаем только те из них, которые необходимы на определенном этапе.
Наша задача — превратить землю в деньги, оптимизировав инвестиционные затраты на начальной стадии, до выхода проекта на самофинансирование.
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ПРЕДЛАГАЕМ СОТРУДНИЧЕСТВО
- ЗЕМЛЕВЛАДЕЛЬЦАМ
- БАНКАМ
- ИНВЕСТОРАМ
- БРОКЕРАМ НЕДВИЖИМОСТИ
Сформируем стабильный доход от земельных активов или иного недвижимого имущества через комплексную реализацию девелоперского проекта на принципах fee-девелопмента. «Упакуем» земельный участок в соответствии со стандартами финансирующих организаций. Взаимодействуя с федеральными и региональными органами исполнительной власти, государственными и коммерческими банками, инвестиционными фондами, и частными инвесторами, привлечем необходимое финансирование. Много лет специализируемся на развитии пригородной и загородной недвижимости в том числе отелей, гостиниц и курортов, оперируем конкретными данными и отраслевым опытом, позволяющими создавать успешные, современные, девелоперские проекты. Предлагаем свой опыт и полный комплекс девелоперских услуг землевладельцам, у которых нет необходимых ресурсов или достаточных отраслевых знаний для реализации проектов по созданию отельной и загородной жилой малоэтажной недвижимости.
Комплексный девелоперский проект
Разработаем концепцию проекта. Согласуем с госорганами. Подготовим ИРД. Получим ТУ. Разработаем архитектуру. Спроектируем. Пройдем экспертизу. Получим разрешение на строительство. Привлечем финансирование. Построим. Введем в эксплуатацию. Продадим. Сформируем стабильный доход от земельного участка или иного недвижимого имущества через комплексную реализацию девелоперского проекта на принципах fee-девелопмента. Предлагаем свой опыт и полный комплекс девелоперских услуг землевладельцам, у которых нет необходимых ресурсов или достаточных отраслевых знаний для реализации проектов гостиничной и загородной жилой малоэтажной недвижимости. Наша задача — превратить землю в деньги, оптимизировав инвестиционные затраты на начальной стадии, до выхода проекта на самофинансирование.
Ленд-девелопмент
В процессе ленд девелопмента сформируем доход землевладельцу – максимально раскроем инвестиционный потенциал земельного участка. Подготовленный земельный участок к началу строительного процесса, стоит многократно дороже и спрос на него гораздо выше.
Мы:
— проведем исследование вашего участка, как юридическое, так и фактическое;
— внесем изменения ПЗЗ и Генплан;
— получим ГПЗУ;
— разработаем концепцию и сформируем стратегию проекта;
— комплексно спроектируем и пройдем экспертизу;
— согласуем размещение объекта с госорганами;
— получим необходимые технические условия;
— подготовим исходно-разрешительную документацию;
— получим разрешение на строительство;
В результате капитализация и ликвидность вашего земельного участка повысятся в разы, и это уже не просто участок, а полноценный инвестиционно-девелоперский проект, на который существует устойчивый спрос и реализовывать его можно одним из шести способов:
— продать;
— привлечь соинвестора;
— привлечь застройщика;
— привлечь банковское финансирование;
— реализовать проект самостоятельно;
— реализовать проект самостоятельно с командой профессионалов;
Наша задача — превратить землю в деньги!
Привлечение финансирования
Упакуем земельный участок или иной имущественный комплекс и организуем получение кредитных средств для реализации девелоперского проекта (жилая и отельная недвижимость). Выполним полный комплекс услуг по подготовке комплекта документации в соответствии с требованиями кредитующего банка. Имея прямые контакты с государственными и коммерческими банками, оптимизируем структуру и условия кредитования. В режиме ручного управления привлечем необходимое финансирование. Мы проведем переговоры и отстоим ваши интересы в работе с банками, добьемся лучших условий кредитования. Реализуем весь комплекс работ и оформление полного комплекта корпоративных документов заемщика, включая:
— предкредитную реструктуризацию компании
— подготовка документов по структуре бизнеса
— подготовка документов к кредитным комитетам
— согласование кредитных договоров
— оформление залогов (недвижимости, акций, долей, поручительств)
— полное правовое сопровождение до получения кредитных средств
— банковские гарантии
Также окажем поддержку в соблюдении отчетности перед банком за использование кредита и ведении посткредитных обязательств.
Соинвестирование
М9 development проводит комплексную экспертизу земельного актива. На принципах соинвестирования совместно с землевладельцем формируем структуру для работы над новым проектом, определяем бюджет, сроки, оцениваем вклады сторон, права и обязанности, принципы принятия решений. М9 development берет на себя весь комплекс задач по созданию, продаже и эксплуатации проекта. Землевладелец обеспечивает своевременное подписание всех документов, необходимых для согласований и разрешений. Вознаграждение стороны получают пропорционально долям по итогам выхода проекта на самофинансирование.
Покупка землеотвода
М9 development проводит комплексную экспертизу земельного актива / имущественного комплекса. Собственник обеспечивает своевременное и полное представление информации и документации. На собственные или привлеченные с финансового рынка средства мы выкупаем землю / иную недвижимость. Берем на себя все расходы, связанные с этим процессом. Владелец передает все права и документы, отказывается от любых прав на результаты девелоперского проекта.
Избавим банк от непрофильного актива (земельного участка или другой недвижимости) через реализацию девелоперского проекта на принципах fee девелопмента.
Доход банка от реализации проекта в несколько раз превысит балансовую стоимость земельного участка, а также банк получит дополнительную прибыль от проектного финансирования через счета ЭСКРОУ и от ипотечных сделок. К тому же, у банка увеличатся оборотные средства и будет прирост на счетах юридических и физических лиц.
Мы осуществим комплексную реализацию проекта от предынвестиционного этапа до полной продажи объектов конечным потребителям и начала управления и эксплуатации.
В данной конфигурации банк является бенефициаром проекта и несет минимальные риски, связанные с возвратом капитала.
Fee-девелопмент замкнутого цикла
Банк, владея объектом, передает его в SPV.
Банк является бенефициаром проекта, а также получает выгоды и поступления на счета по нескольким дополнительным направлениям.
M9 development выступает fee-девелопером, обеспечивая выполнение полного комплекса работ от начала предынвестиционной фазы до реализации готового объекта конечному потребителю, и получает свой доход по факту достигнутых результатов.
M9 development привлекает инвестора на необходимую долю финансирования проекта, учитывая нормативы ЦБР и требования риск-менеджмента. Банк предоставляет проектное финансирование SPV, в том числе на проектирование, строительно-монтажные работы и маркетинг.
M9 development получает приоритетное право управления комплексом после ввода в эксплуатацию и завершения активной стадии реализации конечным потребителям.
В данной конфигурации банк контролирует все этапы проекта и минимизирует риски, связанные с возвратом капитала. Банк реализует непрофильный актив по стоимости, в несколько раз превышающей балансовую стоимость.
Данная конфигурация подойдет банкам, на балансе которых находятся непрофильные активы в виде земельных участков и иных объектов недвижимости.
Fee-девелопмент для ИЖС по 214 ФЗ
М9 development обладает информацией о планируемом внедрении элементов 214-ФЗ в сферу комплексного развития проектов ИЖС и своими экспертными компетенциями участвует в нормотворческом процессе в этой области.
Банк передает объект в SPV.
М9 development создает новый девелоперский проект, в том числе, но не ограничиваясь, руководствуясь возможностью создания площадки для отработки необходимых элементов во взаимодействии с Минстроем и положениями стандарта комплексного развития территории «Малоэтажная модель» (разработан специалистами портала ДОМ.РФ и КБ «Стрелка»). Такая модель проекта обеспечивает сокращение расходов и сроков реализации проекта и лидирующие позиции проекта среди аналогичных проектов.
Преимущества для проекта:
— дополнительные каналы продаж конечных объектов (лица, приобретающие объекты с использованием средств социальных программ; покупка объектов органами власти для реализации целевых программ (переселение, улучшение жилищных условий) и т.п.);
— обеспечение преференций и поддержки при сборе ИРД и подведении инженерных сетей;
— снижение ипотечной процентной ставки для конечных потребителей;
— получение субсидий на реализацию проекта (проектирование, строительство и т.п.) от региональных или федеральных органов власти.
M9 development привлекает инвестора на необходимую долю финансирования проекта, учитывая нормативы ЦБР и требования риск-менеджмента. Банк предоставляет проектное финансирование SPV, в том числе на проектирование, строительно-монтажные работы и маркетинг. Банк является бенефициаром проекта, одновременно получая выгоды и поступления по 3—4 дополнительным направлениям, а также преимущества в сфере GR.
В данной конфигурации банк контролирует все этапы девелоперского проекта и минимизирует риски, связанные с возвратом капитала. Банк реализует непрофильный актив по стоимости, в несколько раз превышающей балансовую стоимость.
Проектное финансирование
Банк продает М9 development непрофильный актив по балансовой стоимости с рассрочкой платежа.
Первый платеж вносит М9 development за счет собственных средств или кредита банка под залог стороннего имущества М9 или третьих лиц.
Проектное финансирование выделяется на погашение рассрочки и все этапы до выхода проекта на самофинансирование (обычно около 50% общей себестоимости проекта).
Возврат средств проектного финансирования осуществляется за счет поступлений от реализации готовых объектов или за счет полного досрочного погашения кредита группой компаний М9.
Данная конфигурация проще для банка, она снимает с него нагрузку по управлению и снижает функцию администрирования проекта, однако также уменьшает доход банка и количество направлений, по которым банк может получать дополнительный доход.
Предлагаем инструменты инвестирования в наши девелоперские проекты загородных отелей, загородной малоэтажной недвижимости. Средняя ставка внутренней доходности проектов (IRR) превышает 30%.
М9 development реализует инвестиционные проекты как для крупных институциональных, так и для маневренных инвесторов со средним объемом финансирования. Мы зарабатываем на реализации инвестиционных идей, получая вознаграждение за успех всего проекта, по результатам проекта.
М9 development проводит весь комплекс инвестиционных мероприятий от первичного анализа ситуации до полного воплощения инвестиционной стратегии в конкретном проекте, используя проверенные схемы реализации и управляемые риски.
Инвестирование в готовые проекты М9 development
В нашем портфеле есть ряд проектов гостиничной и жилой недвижимости, в которые мы рады пригласить партнера-инвестора. В данной конфигурации мы можем выступить девелопером-соинвестором или fee-девелопером, исполняя все задачи проекта (проектирование, строительство, продажа, эксплуатация).
Инвестор предоставляет целевое финансирование по графику проекта.
Гарантии безопасности инвестора воплощаются через оформление прав на проект или его элементы, а также через открытость операционных данных. Использование банковской гарантии и страхования рисков рассматривается совместно.
М9 development предоставляет инвестору регулярные отчеты по утвержденным формам и в утвержденные сроки.
Прибыль от реализации проекта распределяется в соответствии с пропорциями, определенными на старте проекта. Первоначальная прибыль обычно (но не обязательно!) реинвестируется в проект.
По итогам реализации стороны проводят аудиторскую проверку.
Инвестирование в проекты наших партнеров
В портфеле М9 development несколько перспективных и ликвидных проектов на продвинутой стадии, принадлежащих нашим партнерам, по определенным причинам не начавшим или остановившим активную реализацию.
Инвестору представляется комплексное заключение о результатах ревизии проекта. М9 development как fee-девелопер берет на себя всю операционную деятельность по проекту. Первичный владелец становится пассивным бенефициаром, продающим проект, или соинвестором.
Инвестор обеспечивает целевое финансирование по графику проекта.
Гарантии безопасности инвестора и первичного владельца воплощаются через оформление прав на проект или его элементы, а также через открытость операционных данных. Использование банковской гарантии и страхования рисков рассматривается совместно.
Инвестору и первичному владельцу актива представляются регулярные отчеты по утвержденным формам и в утвержденные сроки.
Прибыль от реализации проекта распределяется в соответствии с пропорциями, определенными на старте проекта. Первоначальная прибыль обычно (но не обязательно!) реинвестируется в проект.
По итогам реализации стороны проводят аудиторскую проверку.
Инвестирование в проект предложеный инвестором
М9 development выступает экспертом-консультантом / техническим заказчиком в в проекте загородного отеля или загородной жилой недвижимости, самостоятельно выбранном инвестором для развития.
Мы предлагаем:
- обследование, анализ, экспертизу и экономическое обоснование проекта с оценкой рисков и доходности;
- анализ рынка, сбор и обработку информации о конкурентах, потребительских ориентирах, потенциальных конечных потребителях;
- создание портрета целевой аудитории;
- моделирование бюджетов и календарных планов проекта и его этапов;
- формирование стратегии инвестиционно-девелоперского проекта, инвестиционной, управленческой и строительной концепции;
- исполнение функций технического заказчика;
- обеспечение денежных поступлений в проект через маркетинг и продажи.
Предоставление услуг возможно комплексно или выборочно.
Инициирование нового инвестиционного проекта (проекты с нуля)
Новые проекты в сегментах отельной и жилой недвижимости, отвечающие современным тенденциям спроса, наиболее востребованы инвесторами.
Мы имеем несколько землеотводов с предварительными расчетами и экспресс-анализом под новые проекты загородный отелей и загородной жилой недвижимости. Ликвидность каждой площадки подтверждается комплексным заключением.
Утвердив стратегию нового проекта, мы обсуждаем объем совместных инвестиций и принимаем бюджет на основе финансового моделирования. Определяем целевую аудиторию, сроки реализации, способы решения спорных ситуаций, структуру владения и принятия решений etc.
На принципах fee-девелопмента наша компания берет на себя всю операционную деятельность по проекту.
Инвестор обеспечивает финансирование по графику.
Совместные гарантии безопасности воплощаются через оформление прав на проект или его элементы, а также через открытость операционных данных.
Мы представляем инвестору регулярные отчеты по утвержденным формам и в утвержденные сроки. Ключевые решения принимаются коллегиально.
Прибыль от реализации проекта распределяется в соответствии с пропорциями, определенными на старте проекта. Первоначальная прибыль обычно (но не обязательно!) реинвестируется в проект.
По итогам реализации стороны проводят аудиторскую проверку.
Мы хорошо знаем, что на сегодняшнем рынке очень затруднительно продать земельный участок под загородный отель, коттеджный поселок или малоэтажный жилой комплекс, оптового рынка земли практически не существует.
Вашим клиентам владеющим земельными участками, мы можем предложить два варианта реализации их земельных активов, при которых доходность в несколько раз превысит выручку от продажи участка единым массивом.
Ваш же доход составит не только комиссия за сделку, но и возможность на эксклюзивных правах реализовать готовый розничный продукт конечному потребителю. Также мы готовы частично компенсировать расходы на вашу рекламную кампанию по проекту.
Комплексный девелоперский проект
Сформируем стабильный доход от земельного участка или иного недвижимого имущества через комплексную реализацию девелоперского проекта на принципах fee-девелопмента. В этом случае собственник получит максимальную прибыль от своей земли после реализации розничного девелоперского продукта конечным потребителям.
Разработаем концепцию проекта. Согласуем с госорганами. Подготовим ИРД. Получим ТУ. Разработаем архитектуру. Спроектируем. Пройдем экспертизу. Получим разрешение на строительство. Привлечем финансирование. Построим. Введем в эксплуатацию. Продадим.
Предлагаем свой опыт и полный комплекс девелоперских услуг землевладельцам, у которых нет необходимых ресурсов или достаточных отраслевых знаний для реализации гостиничных проектов или загородной жилой малоэтажной недвижимости.
Наша задача — превратить землю в деньги, оптимизировав инвестиционные затраты на начальной стадии, до выхода проекта на самофинансирование.
Ленд девелопмент
Максимально раскроем инвестиционный потенциал земельного участка, через технологию ленд-девелопмент. Подготовим земельный участок к началу строительного процесса, подготовленный участок стоит многократно дороже и спрос на него гораздо выше.
Мы:
— проведем исследование вашего участка, как юридическое, так и фактическое;
— разработаем концепцию и сформируем стратегию проекта;
— комплексно спроектируем и пройдем экспертизу;
— согласуем размещение объекта с госорганами;
— внесем изменения ПЗЗ;
— согласуем ППТ и ПМТ;
— получим ГПЗУ;
— получим технические условия;
— подготовим исходно-разрешительную документацию;
— получим разрешение на строительство;
В результате капитализация и ликвидность вашего земельного участка повысятся в разы, и это уже не просто участок, а полноценный девелоперский проект на который существует устойчивый спрос и реализовывать его можно одним из шести способов:
— продать;
— привлечь соинвестора;
— привлечь застройщика;
— привлечь банковское финансирование;
— реализовать проект самостоятельно;
— реализовать проект самостоятельно с командой профессионалов;
ДЕВЕЛОПЕРСКИЕ УСЛУГИ
ДЕВЕЛОПМЕНТ
Специализируемся на комплексной реализации загородных и курортных отелей, коттеджных поселков и малоэтажных ЖК. Все проекты, начиная со стадии планирования, имеют вектор развития, направленный на определенную целевую аудиторию. Предлагаем свой опыт и полный комплекс девелоперских услуг всем тем, у кого нет необходимых ресурсов или достаточных отраслевых знаний для реализации проектов жилой и гостиничной недвижимости.
АРХИТЕКТУРНОЕ БЮРО
Наше архитектурное бюро специализируется на проектах жилой и гостиничной недвижимости, генпланировании и проектировании инженерных систем. Отели разрабатываются по техническим стандартам бренда PRIORITY, который является субститутом бренда Marriott в России. А также на основе современных подходов к проектированию с применением передовых технологий информационного моделирования (BIM).
ФИНАНСОВЫЕ РЕШЕНИЯ
«Упакуем» девелоперский или строительный проект в соответствии со стандартами финансирующей организации. Привлечем проектное финансирование, оптимизируем структуру и источники кредитования и инвестиций. Уже много лет плодотворно сотрудничаем с государственными и коммерческими банками, инвестиционными фондами, ЗПИФами и частными инвесторами.
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СТРОИТЕЛЬСТВО «ПОД КЛЮЧ»
Комплексно реализуем строительные проекты «под ключ», включая функции технического заказчика. Специализируемся на строительстве загородных отелей, гостиниц и загородной жилой недвижимости (коттедже поселки, малоэтажные жилые комплексы). Особое внимание мы уделяем контролю качества строительства, срокам, применяемым технологиям и материалам. В штате компании высококвалифицированные сотрудники и современный парк строительной и дорожно-строительной техники.
Управление отелями
В целях дальнейшего управления созданными гостиничными объектами, мы объединились с управляющей компанией ФСК Отель, которая окажет услуги управления на основании международных стандартов корпоративного управления включая использование человеческих ресурсов и корпоративных стандартов бывшего подразделения Marriott Russia. Управление создаваемыми нами гостиничными проектами совместно с командой ФСК Отель, гарантирует положительный финансовый результат для владельца гостиничного комплекса.
GR сопровождение
С целью снижения бюрократических барьеров, что позволит ускорить процесс реализации проектов, мы организуем взаимодействие с представителями органов власти на федеральном, региональном и муниципальном уровнях. GR компетенции наших специалистов помогут получить полностью легальную и долгосрочную поддержку от властей.
Грантрайтинг
Проведем комплексную оценку проекта на предмет возможности привлечения государственной поддержки и обеспечим привлечение софинансирования, используя имеющиеся механизмы грантовой поддержки на региональном и федеральном уровнях. Сформируем перечень направлений и проведем работу по подготовке пакетов документов и их подачи в курирующий орган власти, а после получения средств, обеспечим реализацию проекта и направим необходимые отчетные материалы.
МАРКЕТИНГ И ПРОДАЖИ
Решаем маркетинговую задачу по определению позиции нового проекта в сознании потребителя. Многолетний опыт в сегменте жилой и отельной недвижимости позволяет нам эффективно управлять всеми маркетинговыми инструментами, включая рекламные каналы и PR коммуникации, мероприятия и креативные программы.
ЭКСПЛУАТАЦИЯ
После реализации проекта конечному потребителю, мы готовы взять на себя полный комплекс работ по управлению загородным или курортным отелем, ЖК или коттеджным посёлком, включая финансово-хозяйственную деятельность, а так же безопасность, уходом за территорией и оперативное решение проблем со всеми инженерными системами.
НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА
Целостный подход
Опираясь на имеющийся опыт, мировые практики и стандарты, мы разрабатываем и воплощаем исключительно реализуемые концепции загородных отелей, гостиниц, апарт-отелей, малоэтажных жилых комплексов и коттеджных посёлков.
Мы неприемлем подход «консультанта» — концепция ради концепции.
Аргументированно обоснуем проект и возьмём ответственность за его финансовую, маркетинговую, техническую и практическую реализуемость.
Практический опыт
Мы практики, анализируя перспективы земельного участка, разрабатываем девелоперский проект «под ключ», который готовы реализовать с конкретными финансовыми показателями за конкретное время, а также взять на себя дальнейшее управление и эксплуатацию.
Располагая полным набором профессиональных отраслевых компетенций, мы предлагаем только те из них, которые необходимы на определенном этапе проекта.
Наша задача — превратить землю в деньги, оптимизировав инвестиционные затраты на начальной стадии, привлекая льготное софинансирование (кредитование) и субсидии, распределяемые федеральными и региональными органами власти, обеспечить выход проекта на самофинансирование.
Вознаграждение – за успех
Мы нацелены на конечный результат — финансовая заинтересованность девелоперской команды в полной реализации проекта (ориентированность на success fee). Мы не берем предоплату на инвестиционной фазе, мы верим в проект за который беремся и готовы получать вознаграждение только за результат.
Привлечем финансирование
Упакуем земельный участок или иной имущественный комплекс и организуем получение кредитных средств для реализации девелоперского проекта (жилая и гостиничная недвижимость).
Выполним полный комплекс услуг по подготовке комплекта документации в соответствии с требованиями банка включая, но не ограничиваясь подготовкой ИРД, получением ТУ, разработкой проектно-сметной документации, прохождением экспертизы, получением разрешения на строительство.
Имея прямые контакты с государственными и коммерческими банками, оптимизируем структуру и условия кредитования. В режиме ручного управления привлечем необходимое финансирование.
Обеспечим привлечение софинансирования, используя имеющиеся механизмы грантовой поддержки на региональном и федеральном уровнях.
Быстрый старт проекта
Комплексно подготовим ваш земельный участок к началу строительного процесса. В реалиях рынка, для вас, это означает повышение инвестиционной привлекательности и ликвидности актива, а для потенциальных покупателей – удобный и быстрый запуск проекта.
Сотрудничая с нашей компанией у вашего проекта не будет временных потерь и финансовых затрат на формирование команды и адаптацию персонала, а так же на правильный выбор подрядчиков по каждому из этапов проекта, таким как:
- разработка концепции проекта
- технико-экономическое обоснование
- функции техзаказчика
- GR сопровождение
- инженерно-изыскательские работы
- подготовка ИРД
- получение ТУ
- архитектурное и инженерное проектирование
- прохождение экспертизы
- согласования с госорганами
- получение разрешения на строительство
- привлечение проектного финансирования
- получение всех мер господдержки
- строительно-монтажные работы
- строительный контроль
- ввод объекта в эксплуатацию
- маркетинг и продвижение
- управляющая компания
В нашем лице вы получите партнера, который имеет все необходимые компетенции для комплексной реализации девелоперского проекта в сегменте загородных отелей и загородной малоэтажной недвижимости. Мы готовы не только реализовать проект, но и обеспечить дальнейшее управление.
Готовые инвестпроекты
Предлагаем для размещения средств готовые девелоперские инвестпроекты в сегментах: загородные отели и загородная жилая недвижимость (коттеджные поселки и малоэтажные ЖК). Средняя ставка внутренней доходности (IRR) более 30%. После проведения анализа наилучшего использования нами были отобраны самые перспективные для инвестиций земельные участки, после чего сформирована инвестиционная структура проекта, разработано технико-экономическое обоснование и бизнес план.
Так же разрабатываем индивидуальные инвестиционные программы на основе нашего опыта и отработанных схем финансирования девелоперских и строительных проектов.
Уникальный продукт
Наши проекты имеют характерную особенность, которую мы преподносим как преимущество выгодно отличающее нас от наших коллег на рынке малоэтажной недвижимости.
Проекты создаются для достаточно узкой целевой аудитории, потребности которой реализуются более точно. Эта «понятная» целевая аудитория, определяется путем глубокого маркетингового анализа.
Бизнес-модель
Для нас определяющим фактором является достижение компанией своих стратегических целей, для этого очень важно анализировать текущую ситуацию и как можно точнее прогнозировать жизненный цикл проекта.
Наша бизнес модель позволяет подойти к этому процессу новаторски и рационально.
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Риск-менеджмент
Всегда управляем рисками в пять этапов:
- Идентификация — выявляем риски, которые могут помешать целям проекта
- Анализ — определяем, какие из выявленных рисков наиболее опасны
- Планирование — планируем наиболее опасные риски
- Мониторинг и контроль — поддерживаем план проекта и список рисков в актуальном состоянии
- Воздействие на риск с целью нивелирования
КАРЬЕРА
Мы проводим активную кадровую политику и рассматриваем ее в качестве определяющего фактора, обеспечевающего достижение компанией своих стратегических целей:
- достижения ведущего положения на рынке
- повышения конкурентоспособности
- выполнения своей миссии
Одной из важнейших целей руководства компании является обеспечение материального благополучия ее сотрудников путем планомерного роста заработной платы и различных видов поощрений.
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